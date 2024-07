Una love story in Maremma? Harry Styles paparazzato alla Coop di Orbetello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Grosseto), 4 luglio 2024 – Cosa accade quando una star internazionale arriva in Italia e va a fare la spesadi? Cortocircuito., il noto cantante e attore, pluripremiato e ascoltato da milioni in tutto il mondo, ha deciso di passare molte delle sue vacanze in Italia. Non una novità, dato che la star di "As it was” è ormai un habitué del Bel Paese. Non sono una novità neanche le sue scelte di vita da antidivo: qualche tempo fa era a Roma dedito allo shopping per la casa, poi al concerto dei The Smile e, infine, al mercato di Porta Portese, mentre procedeva a slalom tra le bancarelle. Anche a Firenze, a fine maggio, si aggirava come un semplice turista tra le vie del centro, quando era stato notato da un fan.