Svelato calendario Serie A Apre Genoa-Inter il 18 agosto

(Di giovedì 4 luglio 2024) La LegaA haildella stagione 2024-25. La prima giornata si svolgerà nel fine settimana del 18e ad aprire il Campionato sarà l’fuori casa contro il. In programma le gare: Milan-Torino, Juventus-Como, Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Parma-Fiorentina. Atalanta e Como giocheranno le prime tre partite in trasferta e il Venezia le prime due per completare i lavori dei rispettivi stadi. I primi big match ci saranno nella terza giornata con-Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan. Poi nella quinta il primo derby-Milan, il 22 settembre, e il confronto tra Juventus e Napoli. Nella sesta la sfida tra due protagoniste della passata stagione: Bologna e Atalanta.