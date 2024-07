Star Wars Outlaws | raggiunta l’agognata fase gold!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Galassia non sembra più essere così Lontana Lontana: lo sviluppo ditocca il traguardo dell’attesissimaIl lancio di, previsto a fine agosto, è ora del tutto confermato: gli sviluppatori hanno infatti annunciato ufficialmente il raggiungimento della. Freschi del successo di The Division (“successo” più o meno) e di Avatar: Frontiers of Pandora, i ragazzi di Massive Entertainment sono dunque ormai pronti a condividere con noi la loro reinterpretazione open world dell’immaginario di George Lucas. Nel caso la metafora dorata vi sia nuova, il termine utilizzato sta ad indicare che lo sviluppo primario del gioco è ormai completo. Usando le stesse parole di TT Games per La Saga degli Skywalker, il titolo è “pronto alla spedizione”.