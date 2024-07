Smi Onotri | No ad inasprimento sanzioni per i medici

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pina, Segretario Generale dello Smi, boccia il DL Semplificazioni e chiede di evitare il conflitto d’interesse per la scelta del medico Roma. «Il DL Semplificazioni approvato definitivamente ieri 3 luglio dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento che non risponde alle aspettative della categoria» così Pina, Segretario Generale del SindacatoItaliani (SMI). «In tema di semplificazioni in materia di certificazione medica, si fa finta di non capire che vi sono malattie che risultano oggettivamente non obiettivabili né con la telena, né con la visita in presenza del paziente, ma vengono semplicemente individuate dal narrato dallo stesso. Si continua di far finta non vedere come le problematiche di tipo certificativo vanno, in pratica, a sovraccaricare, inutilmente, sia le strutture territoriali, che ospedaliere».