Se Macron ha fallito si capirà non oggi ma nel 2027 Il corsivo di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) La vistosa avanzata del Rassemblement National al primo turno delle elezioni parlamentari francesi ha attirato su Emanueluna valanga di commenti a dir poco negativi. È stata la prova, secondo i critici, del masochismo insito nella decisione di sciogliere anticipatamente l’Assemblea nazionale dopo l’exploit di Marine Le Pen alle europee di inizio giugno. L’esperienza storica dimostra che il ricorso ad elezioni anticipate non sempre corrobora i sogni di chi lo dispone. Alla premier britannica Theresa May andò male nel 2017 e non benissimo è andata al suo omologo spagnolo Pedro Sanchez nel 2023. Ma quella francese è una repubblica semipresidenziale esi è limitato a sciogliere il Parlamento, confermando che le elezioni presidenziali si svolgeranno allo scadere naturale del proprio mandato, nel