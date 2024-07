Savignano ecco la nuova giunta Il sindaco mantiene la sanità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ieri mattina in Comune, asul Rubicone, il neoNicola Dellapasqua ha presentato lache lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo della città. Una squadra in perfetta parità di genere, con tre nuovi ingressi, ampiamente rappresentativa del voto e che vede al fianco del primo cittadino, con il ruolo di vicesindaca, la già assessora Stefania Morara. Questa la composizione dellacomunale con le relative deleghe assegnate: Stefania Morara, vicesindaca con delega a Urbanistica e rigenerazione urbana, edilizia pubblica e privata opere pubbliche strategiche e progetti europei, centro storico e viabilità, eventi, promozione del territorio, Rubicone; Roberta Armuzzi, assessora con delega a legalità e sicurezza, polizia locale verde pubblico, decoro urbano, benessere animale, manutenzioni, quartieri e partecipazione, cultura, politiche per la parità di genere; Francesca Castagnoli, assessora a bilancio e tributi, politica complessiva delle entrate, controllo di gestione, società partecipate, lavori pubblici, patrimonio, protezione civile, semplificazione e trasparenza; Alessio Tomei, assessore a welfare, politiche attive per il lavoro, integrazione, volontariato e terzo settore, politiche giovanili, servizi educati per l’infanzia, comunicazione, sport, digitalizzazione, innovazione, sistemi informativi; Roberto Censi, assessore ad ambiente e politiche per la sostenibilità, comunità energetiche, raccolta e smaltimento rifiuti politiche innovative per la casa, mobilità sostenibile, attività produttive, agricoltura e commercio.