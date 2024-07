Ruggeri una giunta nel segno della continuità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) La parola d’ordine è. Il neo sindaco di Casalecchio, Matteo, ieri mattina ha nominato gli assessori che con lui formano lache governerà la cittadina sul Reno reduce da una battaglia politica combattuta tutta a sinistra, che per la prima volta ha portato al ballottaggio, ma che alla fine ha visto prevalere la linea ’continuista’ del Pd che piazza un ex assessore nella poltrona che è stata di Massimo Bosso e con lui tre ex assessoriuscente (Paolo Nanni, Concetta Bevacqua e Barbara Negroni), oltre alla consigliera e segretaria comunale del Pd (Alice Morotti) e all’ex presidente del Consiglio comunale (Andrea Gurioli). Unica new entry quella di Claudio Baccolini, candidato consigliere per la lista Buon futuro Casalecchio, consulente aziendale, con una precedente esperienza di assessore al Comune di Pianoro tra il 2009 e il 2014.