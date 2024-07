Ridurre gli sprechi alimentari sfruttando la transizione La ricetta di Tetra Pak

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024)gli, cogliendo le opportunità dellatecnologica, mettendo a punto nuove modalità di confezionamento più sicure e resilienti. Sono le sfide chePak si pone di raggiungere mettendo in campo strategie innovative e all’avanguardia. Le condizioni di contesto sono sotto gli occhi di tutti: i limiti ecologici della Terra e quelli sociali della popolazione sono sottoposti a crescenti pressioni, con un impoverimento delle risorse naturali necessarie per fornire ad una popolazione mondiale in crescita il cibo di cui necessita. Per affrontare queste problematiche, l’industria alimentare si sta adoperando nella ricerca di soluzioni innovative e a basso impatto ambientale in tutte le fasi della catena del valore, lavorando in stretta sinergia con tutti gli attori coinvolti.