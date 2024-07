Quante teste dovranno essere spaccate prima di vedere i numeri identificativi sui caschi dei poliziotti? | l’appello dell’attivista di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “ancoradiil numero identificativo suiblu?”. A chiederselo è Martina Solidoro, studentessa di 25 anni e attivista dei Municipi Sociali diche lo scorso anno è stata colpita in testa da un agente in tenuta anti sommossa mentre si opponeva a mani nude allo sgombero di un’occupazione abitativa. La ragazza è finita al pronto soccorso con sei punti di sutura in fronte e un trauma cranico. Per questo aveva scelto di denunciare il suo aggressore: “Io il suo volto me lo ricordo.di colpirmi in testa mi ha guardata, mi ha puntata, e ha sferrato la manganellata mandandomi a terra” dice Solidoro. Ma la Procura ha chiesto l’archiviazione. E così l’attivista insieme alla sua avvocata Francesca Cancellaro ha annunciato ieri di volersi opporre alla richiesta di archiviazione.