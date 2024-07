Pietrasanta torna la ‘Notte dei collezionisti’ con gallerie aperte fino a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Lucca), 4 luglio 2024 - Passeggiare, di notte, tra le opere d’arte contemporanea inserite in nuovi percorsi di ricerca da nove celebrid'arte di. È la Collectors night, giunta alla nona edizione, che si svolgerà in un’unica serata sabato 6 luglio, dalle ore 18, in un percorso a tappe nel cuore del borgo toscano, tra le opere di autori italiani e internazionali, nelle mostre estive, personali e collettive, inaugurate, o già in corso, in ciascuna galleria. “Led’arte hanno un ruolo centrale nel sistema-cultura di– ha ricordato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – si affiancano alle sedi museali come “front office” per l’esposizione artistica; sono punto di riferimento per i collezionisti; indagano su tendenze e nuovi talenti e contribuiscono al recupero di autori storici, magari in una chiave innovativa.