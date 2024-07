Paul Sears dalle collaborazioni con Britney Spears Madonna e Benny Benassi all’opera digitofisicomusicale | il manager che lanciò la disco music anni ’80 si racconta a FqMagazine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), londinese classe 1960, è un italo-britco a tutti gli effetti da almeno quarant’. Una vita come protagonista dietro le quinte dellaa internazionale, dalla ormai mitica “Italo” degli’80 allecon star del calibro die John Legend. Chi è davvero, e da dove è cominciato tutto? Nel lontano 1981. Vivevo in Inghilterra e mi trasferii in Italia per fare un anno all’estero previsto nel mio corso universitario. All’epoca facevo il cosidetto “madrelinguista” in un liceo a Parma. Mi sono trovato a suonare le tastiere (con tecnica piuttosto basica) con diverse formazioni indie dell’epoca. Essendo impulsivo, scriteriato e scapestrato al punto giusto mi ero scordato di rientrare in Inghilterra per concludere la laurea: quindi il mio anno all’estero non è ancora finito.