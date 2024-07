MaXXXine Stephen King ha un solo aggettivo per descriverlo | Fantastico

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nessuno è immune al fascino di: perfinoha visto il nuovo film di Ti West e haunper definirlo:. Il celebre autore ha commentato così il terzo capitolo della saga horror in un post sul suo account X. Dopo X – A Sexy Horror Story e Pearl, il personaggio di Mia Goth arriva nella Hollywood anni ’80 col sogno di diventare una star, ma un misterioso assassino si aggira per la città delle stelle e potrebbe sapere qualcosa sul suo passatois terrific. —(@) July 4, 2024 Dall’inizio della serie di film X nel 2022, i due episodi usciti sono stati ben accolti dalla critica e dai fan. X – A Sexy Horror Story è stato lodato per la sua rivisitazione della formula classica dello slasher e per la sua capacità di intrattenere il pubblico, mentre Pearl, il prequel uscitosei mesi dopo, che abbiamo recensito dal Festival di Venezia 2022, ha ricevuto un’accoglienza simile, con l’interpretazione di Goth che si è particolarmente distinta.