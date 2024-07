Marattin Iv | La foto dell’Anpi non ci interessa | serve un centro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Luigi, deputato di Italia Viva, in una lettera firmata anche dal deputato di Azione Enrico Costa avete invocato la necessità di un unico partito liberal-democratico e riformatore. La petizione ha già raggiunto più di 3mila firme. Ma è un percorso percorribile o solo una strategia elettorale? "Mettere insieme tutti coloro che, partendo da una prospettiva liberal-democratica e riformatrice, non si riconoscono né in questa destra né in questa sinistra non solo è percorribile, ma è l’unico modo per dare rappresentanza ad un pezzo di Paese che si sta rifugiando nell’astensionismo e per non condannarci a dover scegliere tra due populismi incapaci di porsi come obiettivo la modernizzazione del Paese. Il Terzo Polo alle politiche 2022 fu un successo, e averlo affossato fu il più grande atto di masochismo politico della storia recente".