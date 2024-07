Lei la settima concorrente Ballando con le stelle Milly Carlucci vicina a quel sì atteso da 3 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)sta lavorando al massimo perchécon leabbia un cast di primo piano. Nei giorni scorsi c’era stato l’annuncio dei primi 6 concorrenti ufficiali, la conduttrice però si sta riservando il pezzo pregiato, che rincorre da tre, per le prossimene. Per avere la super vip della tv sarebbe infatti pronta a tutto. Sui nomi ufficiali aveva fatto spoiler Dagospia parlando dell’ex annunciatrice Rai e conduttrice Marina Morgan e della conduttrice, oggi ospite di diversi salotti della televisione italiana, Enrica Bonaccorti. >> “Abbiamo fatto una scelta su Enrico Mentana”. Da La7 la notizia ufficiale: lui rompe subito il silenzio e spiega cosa è successo Non poteva mancare un nome di grande peso,lo della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e ancora Luca Barbareschi, Nina Zilli e Massimiliano Ossini.