La Franci è incinta Valentino Rossi papà bis | il Dottore e la sua ‘assistente’ svelano anche il sesso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)e Francesca Sofia Novello, nuova cicogna in arrivo. La notizia della seconda gravidanza arriva a sorpresa e a mezzo Instagram. La coppia ha già una figlia di 2 anni, Giulietta ed adesso è pronta ad accogliere un altro bebè in famiglia. Del resto già a dicembre scorso la modella e infuencer si era confidata su questa possibilità con Diletta Leotta, durante la seconda puntata del podcast Mamma dilettante. “Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina. Io sono cresciuta con mia sorella e ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa”, aveva rivelato la bellissima Francesca Sofia Novello.