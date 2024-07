La Brat Summer di Charli XCX è arrivata fino all' abbigliamento maschile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come definireste l'estetica della "", la definizione ispirata daXCX dopo aver pubblicato il disco più ascoltato di quest'anno? Non è facile da spiegare in termini chiari. Perché non si tratta tanto di un look quanto di un'atmosfera generale. Giacche da moto e niente sotto. Occhiali da sole piccoli (o enormi!). Forse un berretto Von Dutch tirato basso. Sudore, popper, sospensori, Marlboro rosse e passeggiate per Dalston alle 2 del mattino vestiti come se foste appena usciti dal set di Furiosa.XCX stessa ha definito lacome «un pacchetto di sigarette, un accendino Bic e un top bianco senza reggiseno», in sostanza: edonismo, divertimento e uno spritz Aperol da portare via. O, come dice lei stessa in 360: «That city sewer slut's the vibe / Internationally recognised».