Il video che dovreste vedere oggi ma anche domani e dopo arriva da Glastonbury ed è questo qui

(Di giovedì 4 luglio 2024) I Kean hanno fatto un disco di esordio che, per chi lo ha apprezzato, è una pietra miliare. Non sono diventati giganti come i Coldplay: Tom Chaplin non aveva l'attitudine da rockstar, la voce quella sì. Poi si sono persi, quasi subito. Ma per celebrare il ventesimo anniversario di quel gioiello di disco (Hopes and Fears), si presentano al Festival che è l'icona del modo di intendere la musica oltremanica,. Sono di parte ma con tre strumenti, la voce, e una melodia che già è un coro, uno guarda ildella Bbc su Youtube e pensa che alla fine, tutto si compie: quando hai i pezzi belli, rimani tu e rimangono i pezzi. Mi perdonerete, ma altro che le barre.