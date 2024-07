Il purple revival dei Beckham ripreso anche da Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) TBS riprende ilpost di David e Victoriapubblicato in occasione dell’anniversario di matrimonio della coppia. I dettagli David e Victoriasono i volti noti più amati del Regno Unito, nonché i più seguiti a livello planetario insieme alla Royal Family. È qualcosa di reale, in effetti, la hanno. Con la loro vira patinata e apparentemente perfetta, i figli meravigliosi e l’ostentata eterna giovinezza, sembra che per David e Victoria le lancette dell’orologio si siano fermate al longano 1999, data in cui i due convolano a nozze. Dopo 25 anni la coppia inglese torna sui social con alcuni inediti scatti in cui indossano gli stessi abiti vintage: sexy e viola per entrambi! Le foto fanno il giro del web e vengono ripreseda TBS, il blog e contenitore social da milioni di Followers di