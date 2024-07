Ignazio Cipriani svela i piani del Ravenna FC | Vogliamo portare la squadra ai massimi livelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024. “Anche se ho vissuto in America per gli ultimi 24 anni,è sempre stata nel mio cuore. Qui ho le mie radici, qui mi sento a casa. La passione che ho per il calcio e l'amore per questa città mi hanno spinto a intraprendere questa straordinaria avventura. Il nostro obiettivo è chiaro e ambizioso:ilFC ai, coinvolgendo attivamente i nostri tifosi in questo entusiasmante percorso. Oltre ai successi sportivi,aumentare la visibilità del nostro club a livello internazionale, creando sinergie importanti. Una di queste è la collaborazione con Nike, che sarà il nostro sponsor tecnico per i prossimi quattro anni”. Così, nipote di Raul Gardini e neo presidente delFootball Club, che questa mattina in Municipio, accompagnato dal nuovo top management giallorosso, ha tracciato le linee di un futuro ambizioso che possa regalare grandi gioie agli sportiviti, ma soprattutto creare quell’entusiasmo e quel senso di appartenenza che poche volte si sono visti in città.