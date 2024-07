I 7 migliori smartphone pieghevoli del 2024 perché la rivoluzione foldable è iniziata

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Iin circolazione sono la scelta perfetta per chi vuole cambiare. Se non hai più voglia di metterti in tasca l'ennesima «mattonella», isono la novità che sta stimolando il mercato dei telefoni. Non potendo più ingrandire il display deisenza avere problemi di portabilità, i costruttori hanno deciso di trovare una nuova strada per accontentare chi vuole sempre di più. Sfruttando la flessibilità dei display OLED – gli stessi che hanno consentito la realizzazione del primo televisore pieghevole al mondo – i produttori sono riusciti a piegare i telefoni su sé stessi con alti costi di ricerca a livello ingegneristico per riuscire a miniaturizzare tutte le componenti e realizzare cerniere più strette possibili.