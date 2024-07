Gli scienziati giapponesi chiedono più soldi per la scienza di base

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Più di 500 organizzazioni rappresentanti centinaia di migliaia diin Giappone hanno lanciato una petizione per aumentare i finanziamenti alla principale agenzia di sovvenzioni scientifiche del paese. La petizione mira a ottenere maggiori finanziamenti per il programma Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI), cruciale per la ricerca guidata dalla curiosità, secondo Kazushige Touhara, biochimico e presidente dell'Unione delle societàper le scienze biologiche. KAKENHI è stato il finanziatore di ricerche che hanno portato a importanti scoperte, incluse alcune premiate con il premio Nobel, come le cellule staminali pluripotenti indotte.