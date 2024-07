Gioca la sua Anna e vince? Clamoroso | il gesto di Jannik Sinner al termine della partita | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo la vittoria nel meraviglioso match tutto italiano contro Matteo Berrettini, ecco che perè giorno di riposo, il tutto in attesa del terzo turno. Riposo meritatissimo: con Berrettini lainfatti è stata durissima, c'è da ricaricare le batteria in attesa del serbo Kecmanovic, che incontrerà al terzo turno e contro il quale l'altoatesino ha sempre vinto. Peccato che oggi, giovedì 4 luglio, fosse il turno diKalinskaya, la compagna di, che è scesa in campo contro la Bouzkova,ndo per 6-4, 6-1 e qualificandosi, proprio come, per il terzo turno di Wimbledon. E così ecco che, oltre all'allenamento defaticante, ha trovato il tempo per incunearsi sugli spalti proprio per seguire lasua, di cui pare essere innamoratissimo (la russa non ha seguito dal vivo il match dicon Berrettini, ma dall'hotel, questo perché laè terminata a tarda sera e lei doveva riposare in vista delle fatiche del giorno successivo).