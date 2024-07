De Giovanni | Arriverà Lukaku al posto di Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Maurizio De, scrittore, è intervenuto a NapoliMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Calendario del Napoli? Credo che andrà letto quando vedremo anche quello della Champions. Incontrare una squadra impegnata in Europa sarà interessante, visto che il Napoli non avrà le coppe. Va incrociato con il calendario delle coppe europee. In quel momento sarebbe utile se la Juventus fosse impegnata in Europa, quando incontrerà il Napoli. Le squadre devono fare i conti con i bilanci. Bomber e deadline da rispettare? E’ già superata, mi faccio contagiare dalla tranquillità dell’ambiente. Il Napoli è sereno sul destino diche credo andrà via. Credo che la situazionecredo che sia definita. Sogno di mercato? Vedo un grande impegno sulla difesa e un’attenzione sugli esterni e sul centravanti, ma non capisco perché non si valuti il centrocampo.