Dal turismo ai matrimoni Boom negli agriturismi dell’Empolese | Sono tutti pazzi per noi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Empolese Valdelsa, 4 luglio 2024 – Meno, più. Da una parte c’è il dato regionale diffuso da Agirturist, che registra per la stagione turistica degliin diverse zone della Toscana un calo di prenotazioni per giugno e luglio, in media del 25%. Dall’altra la conferma che la campagna toscana continua ad essere una delle wedding destination preferite dalle coppie intenzionate a sposarsi. Location esclusive, tenute immerse nel verde, piccoli borghi storicida scoprire, la vicinanza alle città d’arte e il buon fino fannoValdelsa un’area che, almeno per il settore wedding, non conosce crisi. Una vocazione mutata quella degli, sempre più tesi all’organizzazione di eventi. Giusto qualche esempio che dà la misura del fenomeno.