Club Nautico ’invaso’ dai baby velisti Sale l’emozione per il titolo europeo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Centinaia di ragazzini arrivati da decine di nazioni diverse spinti da una grande passione: il mare. Numeri importanti quelli che riempiono Marina di Carrara da giorni: 276, dagli 8 ai 15 anni, arrivati da 46 nazioni aldi Marina pronti a sfidarsi tra le onde e il vento, sotto il sole o le nuvole di un tempo instabile, per vincere il prestigioso Optimist European Championship 2024. Insieme a loro allenatori, tecnici, familiari Un evento importante nel calendario nazionale e internazionale velico e per averlo ilha dovuto battagliare con forza contro Portorose in Slovenia. Il prestigio di essere i ‘padroni di casa’ di un evento internazionale l’ha già avuto l’anno scorso, quando ospitò, sempre d’estate, il campionato italiano della Vela d’Altura.