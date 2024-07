Chelsea su Osimhen ma la clausola da 130 milioni è un freno | il Napoli apre allo sconto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il club partenopeo valuta unosul cartellino del centravanti nigeriano Victorper agevolarne la cessione. NOTIZIE CALCIO. Il futuro di Victorrimane tuttora incerto, con ilche potrebbe cedere alle pressioni per ridurre il prezzo del cartellino del giocatore nigeriano. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, il club partenopeo sarebbe disposto ad accettare unopur di agevolare la sua cessione. Al momento, tuttavia, non sono giunte offerte ufficiali per il centravanti. Ilsembra essere tra i club più interessati, ma si ritiene che ladi 130imposta dalstia frenando ogni possibile avvicinamento. I Blues, infatti, sono interessati ma solo a condizioni favorevoli e non sono inclini a fare investimenti eccessivi.