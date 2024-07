Che cos’è l’Indipendence Day la festa americana più importante

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024)Day, ovvero il Giorno dell’Indipendenza, è la celebrazione piùdegli Stati Uniti d’America. Ogni anno, il 4 luglio, si ricorda la data in cui nel 1776 vide la luce a Philadelphia, la Dichiarazione d’Indipendenza. Il documento che di fatto ufficializzò la nascita della nazionee la sua separazione dalla “madre patria” Gran Bretagna. E che affermava il diritto dei popoli all’autodeterminazione e alla libertà. Il testo, redatto da Thomas Jefferson, ottenne la firma di 56 delegati delle varie colonie nella Pennsylvania State House, oggi noto come Indipendence Hall e luogo dove si trova la celebre Liberty Bell. La Liberty Bell a Philadelphia (fonte: Unsplash)intrisa di patriottismo, il Fourth of July è un trionfo di blu, rosso e bianco, i colori della bandiera statunitense.