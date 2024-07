Calciomercato il Parma si mette in… moto | in arrivo Suzuki

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilè una neopromossa ‘terribile’ e le possibilità di disputare una stagione all’altezza anche in Serie A sono molto alte. Il tecnico Fabio Pecchia si è dimostrato di categoria superiore ed è in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra. La dirigenza è concentrata sul frontee nelle ultime ore si è registrato un passo importante per la porta. Secondo le ultime notizie è a un passo l’di Zion, portiere giapponese. La valutazione è di 7 milioni di euro e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Sint-Truiden.