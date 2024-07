Affitti brevi a Bologna Lepore | Proviamo a frenarli ma serve una legge nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Questione abitativa eal centro della polemica. Il sindaco Matteoall'attacco: "Chi ci rappresenta in Parlamento, nei parlamenti precedenti e in questo attuale, è totalmente disinteressato alla questione della casa e degli". Il primo cittadino è intervenuto alla presentazione dei risultati dell'inchiesta sociale della Cgil, nella prima giornata della festa del sindacato sotto le Due Torri. "Non c'è dibattito a livello- ha detto -, anzi ci sono lobby che spingono per sostenere le piattaforme di. Tutte le volte che si è andati avanti su campagne nazionali, poi in Parlamento ci si è fermati, spesso perché alcuni partiti del centrosinistra e del centrodestra hanno ascoltato più queste lobby che i sindaci o i rappresentanti dei cittadini".