Wimbledon 2024 risultati 3 luglio tabellone uomini | Medvedev ed Alcaraz al terzo turno con Fognini e Sinner

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella terza giornata divanno in porto 21 dei 25 incontri previsti per ildi singolare maschile, che vede completarsi il primoed iniziare il secondo. Sono tre le sfide cancellate e rinviate a domani, alle quali si aggiunge un match sospeso nel corso delset. Dei quattro azzurri in campo, due avanzano al: Jannikvince il derby contro Matteo Berrettini per 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4), mentre Lorenzo Sonego cede all’iberico Roberto Bautista Agut, il quale si impone per 6-3 3-6 6-3 6-4 ed al prossimose la vedrà con l’altro azzurro Fabio, che elimina il norvegese Casper Ruud, numero 8 del seeding, con lo score di 6-4 7-5 6-7 6-3. Negli ultimi match del primoviene eliminato il canadese Félix Auger-Aliassime, rimontato e battuto dall’australiano Thanasi Kokkinakis per 4-6 5-7 7-6 6-4 6-4 (si riprendeva da 4-6 5-7 7-6 1-1), mentre nel derby russo Karen Khachanov approfitta del ritiro di Aslan Karatsev, giunto sullo score di 6-3 6-7 7-6 2-0 per il primo.