Usa i democratici escono allo scoperto | Biden devi ritirarti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Joesarà sostituito in corsa da un altro candidato alla presidenza degli Stati Uniti, prima della convention del Partito Democratico prevista dal 19 agosto? Non è detto ma non si tratta, al tempo stesso, di un’ipotesi inverosimile. Il disastroso dibattito in Tv contro l’avversario Donald Trump, lo scorso 27 giugno, meno di una settimana fa, costituisce uno spartiacque. In base ad alcuni sondaggi il 70% degli americani ritienein condizioni di salute psicofisica tali non poter validamente assumere ancora l’incarico di ‘commander in chief’. E adesso è rivolta fra gli stessi. Il deputato del Texas Lloyd Doggett chiede formalmente a Joedi farsi da parte nella corsa a Usa 2024, divenendo il primo democratico a esortare pubblicamente il presidente a gettare la spugna.