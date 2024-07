The Family Anticipazioni Puntate dall’8 al 12 Luglio 2024 | Il Primo Incontro Tra Aslan E Devin!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Theal 12si incontrano per la prima volta in aeroporto. Tra i due nasce subito qualcosa, destinato a cambiare la famiglia Soykan! Theinizia su Canale 5, tutti i pomeriggi per fare compagnia ai telespettatori durante il periodo estivo, in sostituzione di My Home My Destiny. Al centro dell’attenzione nella soap i due protagonisti, che nel corso delle primesi incontrano casualmente per la prima volta. Ma ecco che cosa sta per succedere. Theal 12: colpo di fulmine tra! Lunedì 8è diventato il capo della famosa famiglia criminale Soykan dopo la morte di suo padre. In realtà, è sempre sua madre Hulya a capo dell’organizzazione, ed è lei a muovere le fila anche se ufficialmente il nuovo comandante in capo è