Qual è l’auto indimenticabile di Ritorno al futuro?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima del Dottor Who e del suo Tardis, per gli adolescenti degli anni Ottanta c’è stato un solo modo per viaggiare nel tempo: la DeLorean DMC – 12. Si tratta, ovviamente della macchina dial, film diretto da Robert Zemeckis nel 1985.viene ideata da Doc, uno scienziato indubbiamente geniale ed incompreso, che coinvolge il giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, in un viaggio nel tempo proprio a bordo di un’auto speciale progettata da lui. Pere motivo, però, la produzione ha scelto di utilizzare proprio il modello DMC- 12? Dal frigo alla macchina All’inizio la DeLorean doveva essere un frigorifero. O meglio, ad avere la capacità di trasportare nel tempo doveva essere proprio questo elettrodomestico. Poi, però, la produzione e lo stesso Zemeckis hanno cambiato idea per una motivazione ben precisa: il timore che molti ragazzi potessero chiudersi nell’elettrodomestico, con la speranza di trovarsi nel passato (o nel).