Perché ha sposato lui Choc sulla figlia di Milly Carlucci dopo le nozze | lei rompe il silenzio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le incantevoli, magichedelladi, Angelica Donati e del principe Fabio Borghese purtroppo non hanno solo suscitato auguri tra il pubblico. Come sempre la crudeltà del web ha colpito, e forte. Tanto che la bella erede dell’icona di Ballando con le stelle ha deciso di intervenire personalmente. La coppia composta dalla manager di successo oggi 37enne, e dal nobiluomo 58enne con alle spalle un altro matrimonio e tre figli, è convolata alo scorso 29 giugno nella splendida cornice del borgo di Montevettolini, Toscana. Angelica Donati è stata inondata di critiche. Lareplica duro. Il colmo è che così tante e spietate critiche arrivino per un motivo davvero fuori tempo. A dimostrazione che i social spesso riescono a tirare fuori la parte e i sentimenti peggiori di determinate persone.