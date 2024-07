Osio Sotto in fiamme il tetto di un’abitazione e un box

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grande spavento anel pomeriggio di mercoledì (3 giugno). Intorno alle 15.40 il box didi via Giuseppe Mazzini, nella zona centrale del paese, è stato colpito da un’incendio che ha coinvolto anche ildella casa adiacente. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Romano di Lombardia. Una volta spente le, i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica dell’area compromessa. Ancora non chiare le cause del rogo. Una signora di 80 anni risulta ferita in modo non grave. L’operazione è ancora in corso. .