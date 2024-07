Omicidio Diabolik | nel narcotraffico ‘non ci sono amici’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024): i Fratelli Capogna, ormai collaboratori di giustizia hanno fatto luce su tutto ciò che avviene nel mondo delNel cuore oscuro della capitale, dove le leggi delregnano sovrane e le vendette si consumano nell’ombra, emergono le testimonianze di Fabrizio e Simone Capogna, fratelli ora collaboratori di giustizia. Le loro parole fanno luce su un mondo dove la fiducia è un lusso che non ci si può permettere.-Ansa- Notizie.comLe parole di Fabrizio Capogna aprono uno squarcio sulla sua vita ai margini della legalità, iniziata nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca per poi evolversi nel. “A 18 anni lavoravo in una piazza di spaccio earrivato ad averne una tutta mia”, racconta durante il processo per l’di Fabrizio Piscitelli ‘’.