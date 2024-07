Olive nere al supermercato? Perché spesso sono finte | l’esperto spiega perché e come riconoscerle – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Buona parte delleche troviamo sugli scaffali dei supermercati nonaltro cheverdi colorate artificialmente. È quanto rivela Prevenzione a Tavola, una realtà dedicata all’educazione alimentare molto seguita sui social, in particolare su TikTok. In un recente, un loro esperto che fornisce regolarmente consigli di educazione alimentare, hatopoter riconoscere leautentiche e quelle, invece, colorate. «La maggior parte delleche trovi alfalseverdi colorate con additivi chimici. Se tra gli ingredienti trovate aggiunti gli additivi E579 o E585, gluconato ferroso o lattato ferroso, significa che quelleerano verdi estate colorate».le aziende colorano leMa non solo l’etichetta.