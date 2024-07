Nuovo trailer e preorder per Sword Art Online | Fractured Daydream

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Oggi, Bandai Namco, ha mostrato unperArtche ci spiega la storia deltitolo dedicato all’isekai più famoso al mondo. Il gioco, vi ricordiamo, che uscirà il 4 ottobre per Playstation 5, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch. Inoltre, è stato annunciato che sarà disponibile in tre versioni: Standard, Deluxe e Premium, tutte preordinabili già da ora. In questa vasta avventura focalizzata sul multiplayer e ambientata in un mondo di realtà virtuale chiamato Alfheim, il sistema Galaxia è andato fuori controllo, causando una frattura spazio-temporale e dando vita a una nuova versione che ha mischiato mondi e linee temporali. Nelmondo inesplorato ci saranno alcuni personaggi dei vari archi narrativi diArtche daranno vita ad alleanze inattese e riporteranno in vita molti ricordi mentre cercheranno di sistemare la sequenza temporale.