Non vede l’ora di lavorare con Conte | notizia stupenda per il Napoli di chi si tratta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prende forma il nuovodi Antonio, grande protagonista del nuovo corso del club partenopeo. Un calciatore nondicon il tecnico leccese. L’inizio della nuova stagione è ormai dietro l’angolo per il, a caccia di riscatto dopo un’annata disastrosa. Il mercato sembra dare ottime notizie ad Antonio, tecnico a cui Aurelio De Laurentiis ha affidato la rinascita del suo club. In queste ore, Giovanni Manna è al lavoro per regalare i primi grandi colpi, con la difesa che al momento è il reparto su cui si sta intervenendo con decisione. Ma, oltre il mercato in entrata, molte riflessioni si stanno facendo sul mercato in uscita. Discorso, il medesimo, che non riguarderà alcuni dei calciatori attualmente presenti in organico, almeno nelle intenzioni dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.