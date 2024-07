Morì per proteggere il Giudice Borsellino l’omaggio a Emanuela Loi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta comunale di Moschiano, presieduta dal sindaco Sergio Pacia, ha dato via libera all’intitolazione della piazza antistante il Palazzo municipale alla memoria dell’agente di poliziaLoi, medaglia d’oro al valore civile, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata. «L’intenzione – afferma il sindaco Pacia – è di promuovere e valorizzare figure positive che hanno fatto della lotta alle mafie e alla criminalità una ragione di vita. La proposta di intitolare la piazza antistante il Municipio alla memoria diLoi è stata accolta e condivisa con grande entusiasmo da tutti perché il suo esempio potrà essere d’ispirazione per i più giovani e per le loro scelte future. È la prima delibera della mia giunta e questo mi riempie di gioia».