LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in controllo sulla coppia di testa andatura controllata e attesa per la volata

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.12 Settanta chilometri al traguardo! 16.09 Si prende il punticino del GPM Clément Russo, ma non c’è stata nessuna. Maglia a pois che rimane salda sulle spalle di Jonas Abrahamsen. 16.07 Sempre Tim Declercq (Lidl-Trek) e Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) a fare il ritmo inal, due pedalatori incredibili che si stanno prendendo carico di gestire il ritardo dallaal comando. 16.04 Pioviggina in Francia, prima volta che la Grande Boucle si ritrova a dovere fare i conti quest’anno con l’asfalto bagnato. 16.02 Con ladella corsa siamo quasi all’inizio del GPM, uno strappo però che non creerà nessun problema. 16.00 Comunque, anche in fuga l’atmosfera è più che tranquilla.