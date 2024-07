I migliori hotel in montagna per i cani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E poi ci sono gliinnalzati davanti alle montagne più scenografiche d’Italia dove addormentarsi sotto le stelle o perdersi nei boschi. Sì, sono i luoghi ideali dove scappare dalle grandi città e dove i pet impazziscono di gioia a scorrazzare per chilometri sui prati. Al fresco. Questi sono i preferiti di Panorama. Animal ChicLa Grange, Courmayeur Non è unqualunque, questo. Intanto perché è stato ricavato da una magnifica casa del 1300 ai piedi del Monte Bianco, a Entrèves, il pezzo più autentico di Courmayeur. E già questo. Ad accogliervi c’è un monumentale bernese che vi abita perché l’idea è di ospitare umani e pet (non soloe gatti ma anche maialini, conigli etc), ma provare addirittura a vivere in una specie di fattoria in cui dormono cincilla, conigli, galline, un pappagallo, un cane e 3 maialini accanto a voi.