Hollywood morto a 89 anni Robert Towne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 7.00, re degli sceneggiatori a, èa 89nella sua casa di Los Angeles. Vinse l'Oscar per la sceneggiatura di "Chinatown", il capolavoro del '74 diretto da Polanski e interpretato da Jack Nicholson. Nel suo curriculum anche "The Last Duty" (1973), "Shampoo" (1975) e i primi due episodi di "Mission: Impossible".lasciò il segno anche da revisore di sceneggiature altrui: "Bonnie e Clyde" e "Il Padrino". Per il suo lavoro venne nominato all'Oscar per treconsecutivi.