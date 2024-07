Contrada Pila ha la sua dama Sfilerà Veronica D’Ambrogio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha la sua. Saràad aprire il corteo delle contrade durante la 43esima edizione della Cavalcata dell’Assunta. Emozionata, la ventiseienne fermana laureata in Marketing e Comunicazione alla Sapienza di Roma dove vive e lavora in ambito sportivo, ha confessato: "Quello del Priore Pierpaolo Paoloni è stato il primo messaggio di una mattina di oltre un mese fa: mi chiedeva se volessi indossare le vesti della; non me l’aspettavo e ho pensato di aver letto male. Al nuovo direttivo, devo un ringraziamento speciale per la novità rispetto al tradizionale modo di scegliere chi rappresenta il ruolo femminile nel corteo: oltre ad aver anticipato l’uscita dellaa fine giugno, in occasione del Battesimo deliolo, ha dato un segno di apertura dando la possibilità di interpretare il ruolo tanto ambito da ogni giovaneiola anche a chi non vive la365 giorni l’anno, come nel mio caso.