Ancora irreperibile l’ergastolano Giacomo Bozzoli in fuga all’estero con moglie e figlio?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)nessuna notizia di, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario l’8 ottobre del 2015, il cui corpo fu poi gettato nel forno dell’azienda di famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia. Dopo la sentenza della Cassazione i carabinieri si sono recati a casa di, ma lì non hanno trovato nessuno. Dov’è? Da quanto emerso finora risulterebbero irreperibili anche suae suodi 9 anni, quindi gli inquirenti ipotizzano che l’uomo sia fuggito con la sua famiglia. Dove? Si pensa in qualche paese vicino all’Italia anche perché, come ha rivelato il Corriere della Sera, il suo passaporto è scaduto e non è stato rinnovato e il suo ultimo accesso a Whatsapp risalirebbe alle 3:30 del mattino tra il 23 e il 24 giugno.