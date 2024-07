Al via l’esercitazione Pbk’24 tra Australia e Giappone con Aeronautica e Marina Militare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Parte la campagna aerea dell’Indopacifico 2024, iniziativa di assoluto rilievo sul piano politico-e strategico oltre che operativo, in quanto consente di dare pieno compimento e dimostrazione dello strumento aerospaziale quale essenziale leva del potere per la tutela degli interessi nazionali. L’operazione si chiama Pitch Black 2024 () e prevede lo schieramento di forze nel quadrante operativo dell’indopacifico, l’addestramento congiunto con la Japan Air Self-Defense Force (Jasdf) e l’addestramento congiunto con laitaliana. La partecipazione italiana richiede la proiezione di un consistente pacchetto di forze multiruolo in una regione dell’emisfero non propriamente familiare, viaggiando attraverso Paesi e aree geografiche caratterizzati da crisi e conflittualità diffusa, oltre che da culture e posizionamenti strategici distanti da quello nazionale, per cui l’impresa rappresenta una sfida organizzativa senza precedenti anche perché vede il rischieramento di uomini e mezzi a oltre 13.