Al via i lavori per realizzare la palestra dell’istituto Amabile

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via iper la realizzazione dellascolastico “” di Avellino. È stato stipulato il contratto con l’impresa che eseguirà l’opera. L’investimento è pari a 1.840.714,00 euro. Con quest’ultimo intervento, il PNNR della Provincia della Avellino entra nella fase attuativa ed esecutiva. Sono stati appaltati ed aggiudicati tutti i progetti sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per oltre 55 milioni di euro. La SUA – Stazione Unica Appaltante – della Provincia di Avellino, che ha ottenuto la propria qualificazione massima secondo il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) – con livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento diL1 e livello di qualificazione relativo alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture SF1 e possibilità di appaltare contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo – ha appaltato anche progetti per oltre 100 milioni di euro a supporto di tutti i 69 enti aderenti: Comuni, Consorzi, Comunità montane.