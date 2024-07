Zanchetta | Primavera c’è da trasmettere interismo! Tanto orgoglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)da oggi è anche ufficialmente il nuovo allenatore delladell’Inter. L’ex tecnico dell’Under-18, con un passato da giocatore iniziato proprio in nerazzurro, dà le sue sensazioni a Inter TV. PRIMA VOLTA – Salto di categoria per Andrea. Da oggi è l’allenatore delladell’Inter, promosso dall’Under-18 che andrà a Benito Carbone: «Le emozioni sono sicuramente tante. Chiaramente tanta contentezza e, perché arrivo a questo punto dopo un percorso fatto sempre all’interno della società. Quindi il riconoscimento del lavoro fatto da parte della società mi inorgoglisce molto, poi tanta responsabilità perché per me lavorare per l’Inter è un onore. Soddisfazione personale? Sì, assolutamente sì. Questa è una delle cose che mi rendono più felice in questo momento, spero di continuare a fare quello che ho sempre fatto in questi anni con grande entusiasmo e voglia, sempre pronto a cercare di aiutare questi ragazzi a raggiungere il loro sogno».