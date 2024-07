Zaia sull' Autonomia ho chiesto solo applicazione della legge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Hosemplicemente l'. A me sembra che in un paese democratico, dove le leggi hanno ancora una validità, si possa appellarsi all'. Lo facciamo con serenità, coscienti del fatto che è un percorso che dobbiamo fare assieme al governo. Non ci vedo alcun ingresso a gamba tesa". Così il presidente del Veneto Lucarisponde all'ANSA, in merito alle perplessità avanzate dal ministroProtezione Civile Nello Musumeci che ha definito quella del Veneto una "richiesta assolutamente precoce". .