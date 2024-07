This is Wonderland – Pinocchio Back to Wood all’EUR

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel 2024, al Laghetto dell’Eur, dopo il grande successo di Alice, che ha incantato oltre 600 000 partecipanti, nasce un nuovo percorso espositivo che condurrà gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. La narrazione di quest’anno invita gli spettatori a seguire le vicende di un pezzo di legno fuori dal comune,, il burattino dal naso estensibile, testimone di menzogne innocenti, frutto del desiderio ardente di Geppetto, ponte tra il mondo dell’immaginario e quello tangibile. I visitatori si imbatteranno in un sogno a occhi aperti che si dispiega come un viaggio a ritroso, intessuto di promesse e inganni, un cammino personale che insegna come dagli errori si possa sempre imparare. Dal 31 maggio al 30 settembre : Dalle h 18.